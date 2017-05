Bij PSV is Marco van Ginkel bezig aan zijn tweede huurperiode, waar naar alle waarschijnlijkheid dus nog een derde periode aan kan worden vastgeplakt.

Vervolg: Van Ginkel heeft wel oren naar langer verblijf in Eindhoven

PSV ziet heil in een langer verblijf van Van Ginkel, waardoor de Eindhovenaren er alles aan willen doen om hem langer in Eindhoven te houden. Brands liet al weten Chelsea te gaan benaderen voor een langer verblijf in Eindhoven, 'Nog niet helemaal, maar dat wordt de komende periode wel duidelijk,' liet Van Ginkel zelf weten in gesprek met PSV TV.

'Alles is bespreekbaar. Ik sluit een langer verblijf in Eindhoven niet op voorhand uit. Het is wel een beetje lastig. Er zijn meerdere kampen: mezelf, Chelsea en PSV. Ik weet niet wat zij allemaal willen. We nemen alles mee en maken dan weer een keuze.'

Vorig seizoen wist Van Ginkel met PSV de landstitel op de laatste speeldag te pakken, dit seizoen is de Eindhovense club helaas op de derde plek geeindigd en moet het volgend seizoen opnieuw beginnen voor de prijzen.

Van Ginkel heeft wel oren naar langer verblijf in Eindhoven

Een korte samenvatting: Bij PSV is Marco van Ginkel bezig aan zijn tweede huurperiode, waar naar alle waarschijnlijkheid dus nog een derde periode aan kan worden vastgeplakt..