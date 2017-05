Dinsdag maakte de KNVB bekend dat Dick Advocaat de nieuwe bondscoach van Oranje is, met aan zijn rechterhand Gullit als assistent.

Vervolg: Advocaat zag in eerste instantie af als rol bondscoach Oranje

Maar de 69-jarige Advocaat had in eerste instantie helemaal geen trek in een baan bij de KNVB. 'Het is onzin dat ik op mijn knieën heb gelegen om deze baan te krijgen. Ik had geen behoefte om bondscoach te worden en zag mijzelf echt niet meer als kandidaat,' aldus Advocaat in gesprek met De Telegraaf.

'Als anderen mijn naam hebben laten vallen of als Rob Jansen (zaakwaarnemer) de KNVB adviseert, is dat niet gebeurd omdat ik daar om heb gevraagd.' Maar Advocaat had ook vrede gehad met het feit als Ten Cate was aangesteld als Oranje bondscoach.

'Maar dat deden ze niet. Ze kwamen bij mij uit,' waardoor hij met Gullit de loodzware taak krijgt om Oranje naar het WK van 2018 te loodsen. 'Ik weet wat er nodig is om zo’n groep aan de gang te krijgen. Je krijgt geen maanden de tijd om dingen in te slijpen. Het gaat om een goede sfeer, energie in de ploeg en een duidelijke speelwijze. Daar ga ik vol voor.'

