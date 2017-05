De Duitse bondscoach Joachim Löw ontkent dat hij een aanbod uit China heeft gehad om daar als bondscoach aan de slag te gaan.

Vervolg: Löw zegt niks te weten van bod uit China van 50 miljoen

Lippi is momenteel de huidige bondscoach van China, maar de Spaanse krant AS lijkt te beweren dat Joachim Löw is benaderd door de Chinese bond om als bondscoach aan de slag te gaan. Het bod van 50 miljoen euro zou hiermee zijn gemoeid.

Door de aantrekkende interesse in het Chinese voetbal, lijkt de Chinese bond de Italiaan te willen vervangen door het aanstellen van Joachim Löw. 'In reactie op de berichten die door de buitenlandse media over Joachim Löw zijn gepubliceerd, willen wij duidelijk maken dat de informatie niet waar is.' liet de CFA weten op de persconferentie.

'Marcello Lippi is een coach van wereldklasse, de huidige coach van het Chinese nationele team. En de CFA heeft volledig en onwrikbaar vertrouwen in Lippi's coaching.'

Löw zegt niks te weten van bod uit China van 50 miljoen

Een korte samenvatting: De Duitse bondscoach Joachim Löw ontkent dat hij een aanbod uit China heeft gehad om daar als bondscoach aan de slag te gaan..