Wat eigenlijk allemaal al zo goed als duidelijk was, heeft de KNVB dinsdag dan officieel bekend gemaakt.

Vervolg: Advocaat nieuwe bondscoach, Gullit als assistent coach

Advocaat is per direct de nieuwe bondscoach van Oranje en begint daarmee aan zijn derde termijn bij de KNVB. Gullit zal fungeren als zijn assistent. In het contract van Advocaat is ook benoemd dat wanneer Oranje zich weet te plaatsen voor het eindtoernooi volgend jaar zomer, daar hij ook op de bank mag zitten.

Op 9 juni krijgt de WK kwalificatiereeks tegen Luxemburg opnieuw vervolg, daaromheen zal Oranje nog tegen Marokko en Ivoorkust oefenen.

