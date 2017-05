Ten Cate krijgt flinke trap na van Van Breukelen

De directeur van de KNVB, Hans Van Breukelen, heeft hard uitgehaald naar Ten Cate.

De Algemeen Directeur van de KNVB heeft uitgehaald naar de handelswijze van Ten Cate en laat weten dat hij blij is dat hij niet de nieuwe bondscoach van Oranje is geworden.

'Ik ben verbaasd dat Henk het gevoel had dat hij het zou worden. Ik heb niemand verteld dat iemand het wordt. Want ik was met twee kandidaten in gesprek. Henk wist ook dadt ik nog met Dick zou praten. Mijn verhaal is zoals het voor mij gegaan is. Ik kan nooit zeggen dat Henk ten Cate het zou worden.'

Bij VI zijn telefoongesprekken opgedoken dat Ten Cate wel degelijk zijn JA-woord had gegeven aan de KNVB. 'Ik heb nooit tegen Ten Cate gezegd dat hij bondscoach zou worden. Het is onbeschoft om iemand mee te laten luisteren. Ik ben blij dat zo iemand geen bondscoach wordt. liet Van Breukelen weten op de persconferentie van dinsdag.

Van Breukelen heeft geleerd van de hele escapade en laat weten: 'Achteraf gezien had ik een dagboek bij moeten houden.'

