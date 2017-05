PSV wil Van Ginkel volgend seizoen ook huren van Chelsea

Voor PSV is het aankomende seizoen zonder Champions League voetbal, en dat terwijl de afgelopen jaren daar juist de grootste stappen werden gezet door de Eindhovenaren.

Het lijkt erop dat PSV komend seizoen moet snijden in het budget, wat beduidend lager is dan de afgelopen twee seizoenen. PSV lijkt komend seizoen in ieder geval afscheid te gaan nemen van Siem de Jong (die naar alle waarschijnlijkheid terugkeert naar Engeland).

Alle pijlen worden nu dan ook gericht op Marco van Ginkel, de middenvelder die dit seizoen voor de tweede keer van het Londense Chelsea wordt gehuurd. Tegenover De Telegraaf laat Marcel Brands weten dat PSV hem graag komend seizoen wil behouden. 'owel kopen als huren kan een optie zijn. In de winter hebben we gepolst of we hem voor anderhalf jaar konden huren. Toen gaf Chelsea aan het in de zomer opnieuw te willen bekijken.'

Over de huurling van Manchester City is nog niet veel duidelijk, Oleksandr Zinchenko kan momenteel niet rekenen op een basisplaats in het eerste van PSV.

