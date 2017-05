Klaassen: Wordt zo moe van al die zogeheten voetbalkenners

Ajax aanvoerder Davy Klaassen is alle praatprogramma's over het voetbal meer dan beu, zo kijkt hij al even niet meer naar Studio Voetbal en Voetbal Inside.

De meningen van de zogeheten voetbalkenners komt Klaassen inmiddels wel de neus uit, zo erg dat hij niet eens meer tijd vrij maakt voor die praatprogramma's. Klaassen wordt al een aantal weken op handen gedragen, maar de middenvelder van Ajax heeft daar geen boodschap aan.

'Al die praatprogramma's neem ik al een tijd niet meer serieus, het gaat mij er niet om wat pietje of klaasje van mij vindt op TV. Zij hebben allemaal hun eigen meningen klaar en vriendjes. Bij Ajax krijg ik tenminste waardering.'

Over zijn eigen ontwikkeling is Klaassen wel tevreden, 'Ik denk dat ik wel een goed seizoen heb gedraaid. Ik ben belangrijk voor de ploeg geweest en heb belangrijke goals gemaakt. Wat dat betreft met ik tevreden, maar je wilt altijd meer.'

