Bosz en Van Bronckhorst dingen mee naar Rinus Michels Award

De prijs voor coach van het jaar kan dit seizoen of naar Ajax trainer Bosz of naar Feyenoord trainer Van Bronckhorst worden uitgereikt.

Beide coaches zijn naast Ten Hag, Fraser en V.d Gaag genomineerd voor de Rinus Michels Award (coach van het jaar award). Vorig seizoen wist Ten Hag met FC Utrecht hem al in de wacht te slepen door de vierde plek in de Eredivisie te veroveren en de bekerfinale te bewerkstelligen. In de race voor een Europees ticket werd er toen in de play offs verloren van Heracles Almelo.

Zowel de coach van Ajax en Feyenoord maken nog kans op de landstitel dit seizoen, met een punt verschil moet die prijs zondag worden uitgereikt aan de beste van Nederland.

Henk Fraser wist eerder afgelopen maand de KNVB beker te winnen met Vitesse, waar hij de eerste prijs in 125 jarige bestaan de club wist te pakken. V.d Gaag wist afgelopen weekend met 3-0 te winnen van Feyenoord met zijn Excelsior, waardoor de Kralingers dit seizoen overleven in de Eredivisie.

Op 19 mei zal de Rinus Michels Award worden uitgereikt.

