PSV ontvangt Ritzmaier terug met schorsing op zak

De middenvelder van PSV die was uitgeleend aan Go Ahead Eagles komt volgend seizoen terug naar Eindhoven, waar hij dus nog een schorsing moet uitzitten alvorens hij weer in actie mag komen.

Ritzmaier mocht 10 minuten voor het laatste fluitsignaal inrukken met een directe rode kaart na een overtreding op Veltman. De eindstand van 4-0 stond toen al op het bord in de Amsterdam Arena. Go Ahead ging niet in beroep en accepteerde de schorsing van 2 duels die de betaald aanklager hem oplegde, waardoor hij het laatste competitieduel tegen Sparta aan zijn neus voorbij ziet gaan.

Waar Ritzmaier nog tot 2018 een doorlopend contract heeft bij PSV, komt volgend seizoen dus terug naar Eindhoven met nog een duel schorsing op zak.

