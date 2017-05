Leon Vlemmings volgend seizoen aan het roer bij Go Ahead Eagles

Robert Maaskant had de taak als crisismanager om de Deventenaren op het hoogste niveau te behouden, maar dat is hem dus mislukt. Volgend seizoen start Go Ahead Eagles met Leon Vlemmings als nieuwe trainer, die de zware taak krijgt om de club terug te loodsen naar de Eredivisie.

Vlemmings begon al op 22 jarige leeftijd aan het trainersvak, waar hij negen jaar in de jeugdopleiding van PSV werkzaam was, hoofdtrainer bij FC Eindhoven was en hij stond als assistent van Ernie Brandts aan de basis van het succes (derde plaats) bij NAC Breda.

Ook vervulde Vlemmings de rol als assisten bij Feyenoord voor drie seizoenen, waarna hij naar Cyprus vertrok voor het avontuur bij AEK Larnaca. Hierna kwam hij terug naar Nederland, waar hij teleurstellend 16e werd met Go Ahead Eagles. Ook de periode bij Roda JC als technisch manager ging hem niet goed af.

Vlemmings staat bij de KNVB te boek als progressieve klant die nog veel te bereiken heeft. Volgend seizoen moet Vlemmings het doen met 1,5 miljoen euro met de begroting bij Go Ahead Eagles en moet hij promotie zien waar te maken.

