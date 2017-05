Kampioen Quincy Promes levert FC Twente 500.000 euro op

Het is voor de Tukkers een mooie financiele meevaller, die binnenkort een bedrag van 500.000 euro op de rekening bijgeschreven zien worden. Toen Promes in 2014 de overstap maakte naar het Russische Moskou, werd dit in de afspraken vastgelegd.

In de wedstrijd tegen Tom Tomsk wist Quincy Promes de enige goal van de wedstrijd te maken, en een dag later verloor Zenit en was Spartak Moskou de kampioen van Rusland.

Eerder kreeg Promes al de onderscheiding van het beste talent in de Russsische competitie, waar FC Twente de ontwikkelingen van Promes nog nauwlettend in de gaten blijft houden. Bij een eventuele nieuwe transfer komt er opnieuw geld in het laatje bij de Tukkers.

