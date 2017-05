Advocaat dinsdag al aangesteld als bondscoach Oranje

Eind maart klapte de deur dicht bij Oranje voor Danny Blind, die door de KNVB op straat werd gezet als bondscoach. Nu amper twee maanden later heeft Dick Advocaat aangegeven het klusje te gaan klaren bij Oranje wat nog steeds naar het WK van 2018 wil.

In het verleden stond Advocaat al van 1992 en 1994 en tussen 2002 en 2004 an het roer bij Oranje, waar in 1994 de kwartfinale werd bereikt op het eindtoernooi en in 2004 zelfs de laatste vier.

Eerder werden namen van Van Gaal en Koeman ook al genoemd, maar beide heren gaven al snel te kennen geen zin te hebben in dit klusje. Waar Ten Cate dichtbij was, werd het toch Advocaat die de touwtjes in handen krijgt bij het Nederlands eltal.

Oranje komt dit seizoen nog driemaal in actie, het oefeninterlands tegen Marokko (31 mei, in Agadir) en Ivoorkust (4 juni, Rotterdam) worden gespeeld in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg op 9 juni in De Kuip.

Dinsdag zal de KNVB de aanstelling van Advocaat wereldkundig maken.

