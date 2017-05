Dit seizoen verloopt voor PSV aanvaller Luuk de Jong tegenvallend, zijn doelpunten blijven achter en ook de landstitel gaat niet naar Eindhoven dit seizoen.

Vervolg: Luuk de Jong kijkt nu al vooruit naar volgend seizoen met PSV

Dit jaar is dramatisch verlopen voor PSV aanvaller Luuk de Jong, de doelpunten worden niet meer zo makkelijk gemaakt dat het hem zelfs zijn basisplek kostte bij PSV. De Jong blikt daarom zo snel mogelijk naar volgend seizoen, waar hij revanche wil nemen op het verloren seizoen waar PSV als derde eindigt.

'Het is dit jaar te vaak net niet geweest. Dat geldt niet alleen voor mij, maar voor een groter deel van het team. En net niet betekent in het voetbal vaak helemaal niet,' laat de aanvaller weten in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

'De afgelopen twee seizoenen heb ik bewezen wat ik kan en dit jaar heb ik hier te vaak gestaan met de vraag waarom het niet lukt. Ik baal er zelf ook van, maar wil ook revanche. Op dit moment ben ik alleen met PSV bezig. In de zomer moet je niets uitsluiten, maar volgend seizoen wil ik dolgraag weer het niveau van de vorige twee seizoenen laten zien.' sluit de aanvaller af.

