PSG had Kluivert nooit aan willen stellen als Technisch Manager

Het Franse L'Équipe komt maandag met het nieuws naar buiten dat PSG de oud Ajacied Kluivert niet wilde hebben als technisch directeur.

L'Équipe kopt dat de aanstelling van Kluivert bij PSG een grote vergissing is geweest, de toekomst ziet er voor de Nederlander dan ook allerminst rooskleurig uit bij de Franse hoofdmacht.

'De zondag bracht veel moois voor Kluivert. Een van zijn zoons, Justin, maakte zijn eerste doelpunt voor Ajax in de Arena. Een prachtig moment en een mooi intermezzo in mindere tijden voor Kluivert.' Aldus het Franse nieuwsblad.

'De directeur is een ernstig verzwakt man binnen PSG, vooral sinds de nederlaag tegen Barcelona in maart. De Parijse leiding doet ondertussen geen moeite meer om het te verbergen: het aanstellen van de voormalig spits op deze zeer invloedrijke positie was een vergissing.'

