Van Beek: Druk op Feyenoord was immens hoog

De kansen voor Ajax om alsnog op de laatste speeldag de landskampioen van Nederland te worden zijn ineens weer toegenomen, helemaal toen Feyenoord afgelopen zondag afging op Woudenstein en Ajax zelf met grote cijfers won van Go Ahead Eagles.

'We hadden er wat meer moeten maken, maar voor de rest was het heerlijk voetballen zo. Je merkt in de tweede helft gewoon heel snel in het stadion dat Feyenoord achter staat. Dan komt ook nog de stand voorbij en op een of andere manier kijk je daar naar. Natuurlijk is de hoop er nu weer. Het wordt wel heel spannend nu.'

Van Beek had door dat de score op Woudenstein opeens in heel het stadion wel doordrong, 'Er waren ook wel wat jongens die nog niet precies wisten wat Feyenoord had gedaan. Veltman kwam net na de wedstrijd naar me toe en zei: ‘Ik had de bal aan mijn voet en ineens begon iedereen te juichen. Ik dacht, wat is er nou aan de hand joh?’ We dachten voor vandaag eigenlijk al dat het over was, maar we hebben nu toch wel weer een kans.'

Ajax speelde tegen de degradant met maarliefst drie jeugdspelers, iets wat Van Beek juist erg goed vindt aan Ajax. 'Die connectie is heel goed, want we hebben natuurlijk al vaker samen gespeeld in Jong Ajax, waar we het goed deden. We zijn allemaal andere spelers met andere kwaliteiten en die moeten we optimaal benutten. Voor onze ervaring is het ook lekker om dan eindelijk samen in Ajax 1 te staan. Hopelijk kunnen we ooit als basisspelers in het eerste staan met zijn drieën.'

Ondanks dat Van Beek pas 20 jaar is, hoort hij al tot een van de sterkhouders van Bosz. 'Ik zit in een gunstige positie als hij vertrekt, zo werkt voetbal. Natuurlijk denk ik er wel eens over na of ik me wel genoeg bewezen heb of iets dergelijks. Dat zijn dingen voor volgend seizoen, maar dan moet ik er wel staan.'

Dolberg werd dan uitgeroepen tot talent van het jaar, maar daar zit Van Beek niet mee. 'Die jongens hebben het echt verdiend. Kasper ook, dat is zo knap op die leeftijd. Dat je je er gewoon in vecht en dat je het zo goed doet met zo veel druk op je. Hetzelfde geldt voor Davinson in zijn eerste jaar.'

Als Van Beek hoort dat hij juist de verrassing van het seizoen is, reageert hij verrast. 'Nou, er waren wel meer spelers die in aanmerking kwamen voor die prijs, maar Davinson hoort ook zeker thuis in dat rijtje. Hij heeft het heel goed gedaan en hopelijk kunnen we volgend seizoen ook weer van hem genieten.'

