COLUMN: Jan Boskamp onderkoeld uit fontein op Coolsingel gehaald

De gehele happening zondagmiddag viel in het water toen het Kralingse Excelsior ineens met 3-0 van zich afbeet op het eigen Woudenstein tegen het grote Feyenoord. Het beloofde feest viel hierdoor geheel in het water.

De grootste Feyenoord supporter Jan Boskamp had de gehele week zijn zwembroek al klaargelegd, maar werd zondagavond met onderkoelingsverschijnselen uit de koude fontein gehaald. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis om aan te sterken.

'Ik dacht vanmiddag nog wat is het rustig, maar ik had alle tijd om wat baantjes te trekken. Maar tegen een uur of 8 werd het toch koud en stil, maar ik kon me nog amper bewegen. Gelukkig werd ik door een verwarde man uit de fontein gehaald en heeft hij mijn leven gered.' Aldus een dankbare Jan Boskamp.

Naar verluidt is de politie Rotterdam op zoek naar de man die Jan uit de fontien heeft gevist, het signalement luidt: 'You'lle never walk alone.'

