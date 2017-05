LIVE VIDEO: Rellen Rotterdam UPDATE 17:44

Nadat Feyenoord verloor vandaag van Excelsior zijn er rellen uitgebroken tussen feyenoord-fans en de politie. Tijdens deze rellen is de politie en ME onder andere bekogeld met vuurwerk en afval in het centrum van Rotterdam. Ook bereik ons berichten over rellen in Rotterdam vooral rond de Meent en Coolsingel. De situatie is gespannen

De Coolsingel en de Meent worden op dit moment ontruimd. Op live video beelden is te zien dat kinderen en ouders zich in veiligheid proberen te brengen na het verlies van Feyenoord tegen Excelsior.

Op dit moment worden meerdere eenheden van de Politie en ME ingezet in de omgeving van de Coolsingel en de Meent ook het Waterkanon is aanwezig. Op beelden is duidelijk te zien dat de politie de rellen in Rotterdam kost wat het kost probeert te beperken en voert verschillende charges uit.

Rellen in Rotterdam

Dit is wat we weten over de rellen in Rotterdam tot nu toe.

Na het verlies van Feyenoord tegen Excelsior is de sfeer op de Coolsingel omgeslagen Rond 16:30 zijn er kleine ongeregeldheden geweest op de Coolsingel Politie en ME hebben de Meent en Coolsingel ontruimd. Feyenoord is nog geen kampioen 16:45 Waterkanon ingezet op Coolsingel, eerste keer sinds 1999! 17:16 Veel ME onderweg naar Centrum rotterdam, sfeer grimmig 17:30 Eerst arrestaties verricht, sfeer zeer gespannen, veel rellen in het centrum van rotterdam

Live video: Rellen in Rotterdam

De eerste beelden bereiken ons via verschillende kanalen. Op de beelden waren zojuist duidelijk rellende Feyenoord fans in het centrum van Rotterdam te zijn.

Politie bekogeld op Coolsingel #feyenoord pic.twitter.com/b0HlH56CBf — Marieke van Essen (@mjhvanessen) 7 mei 2017

feest is begonnen in Rotterdam!! pic.twitter.com/eCCvI4xvEW — Sicco Riedstra (@riedstrasicco) 7 mei 2017

Schokkende beelden rellen

De eerste heftige beelden van Feyenoord supporters die zich tegen de politie en ME keren zijn binnengekomen. De rellen die ontstonden na de nederlaag van Feyenoord lijken op dit moment nog niet onder controle.

Supporters bekogelen agenten met bierblikken, vuurwerk en terrasstoelen. Op de Coolsingel kwam de ME in actie: https://t.co/J5Ym74XLmy pic.twitter.com/QsVztYYKUo — NOS (@NOS) 7 mei 2017

Reageer op LIVE VIDEO: Rellen Rotterdam UPDATE 17:44