Man uit lichtmast stadion Woudestein gehaald

De hulpdiensten hadden op het moment dat hij naar beneden werd gehaald al enige tijd contact met de man. Onder meer een onderhandelaar van de politie is erbij gehaald om de man veilig naar beneden te krijgen. De man stapte uiteindelijk rustig in de hoogwerker van de brandweer, waarna hij door de politie werd meegenomen. Dat de man naar boven is geklommen heeft vermoedelijk te maken met de kampioenswedstrijd van Feyenoord. De Rotterdammers kunnen zondagmiddag bij stadgenoot Excelsior voor het eerst sinds 1999 kampioen worden van de Eredivisie. Omdat het al lang geleden is dat Feyenoord kampioen is geworden, willen veel fans daarbij zijn. Het stadion van Excelsior heeft echter een capaciteit van slechts 4.500 toeschouwers. Om te voorkomen dat het veel te druk wordt bij het stadion, zijn er zeecontainers rondom het stadion gezet om te voorkomen dat mensen zonder kaartje het terrein op willen. De prijzen voor kaartjes op de zwarte markt liepen al flink op de laatste dagen. Om de Feyenoord-fans tegemoet te komen, kunnen de fans in stadion De Kuip op grote schermen het kampioensduel volgen. Ruim 40.000 man zullen in De Kuip zitten. Als Feyenoord kampioen wordt, dan zal de selectie daar gehuldigd worden. Direct na het duel gaat de spelersbus naar het stadion. Feyenoord staat met nog 2 duels te gaan 4 punten voor op concurrent Ajax, dat thuis tegen Go Ahead Eagles speelt. Mocht Feyenoord tegen Excelsior nog een kampioen worden, dan kan dit volgende week zondag in het thuisduel met Heracles Almelo alsnog gebeuren.