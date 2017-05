Dirk Kuyt verwacht ontploffing in Rotterdam bij titel Feyenoord

"De stad gaat ontploffen, denk ik. Ik moet in deze fase de spelersgroep nog even voor randzaken afschermen", vertelde Kuyt in gesprek met Telesport. Feyenoord is vanmiddag bij zege op Excelsior zeker van de titel. Met nog 2 duels te gaan is de voorsprong op concurrent Ajax 4 punten. Ajax speelt zelf thuis tegen Go Ahead Eagles.





"We hebben ook een teammanager die veel zaken bij ons weghoudt. Maar je ontkomt er niet aan dat je als aanvoerder bij bepaalde organisaties betrokken bent voor zondag en maandag", vervolgde Kuyt zijn verhaal. Kuyt voelt dat de fans het al weken over de titel hebben. "Andere mensen mogen er mee bezig zijn. Het geeft ook weer energie, zoveel enthousiasme en zoveel positieve reacties.”





“Vroeger vond ik het wel eens lekker om uit de gekte van de stad te ontsnappen en op het strand van Katwijk even de rust te zoeken. Maar zelfs daar ontkom ik niet aan de mensen die over het kampioenschap beginnen”, zei Kuyt verder. De routinier vond het daarom wel lekker dat de vrijdagtraining besloten was.





"Dat was fijn. De trainingen moeten van een hoog niveau blijven. Van kampioens-stress is in de training of bij de spelers in mijn ogen niets te merken. Kijk, het grote publiek mag al opgewonden zijn en wij vinden dat als spelers fantastisch, maar wij moeten de focus op de wedstrijd houden. Er is voor ons slechts één ding dat telt, we moeten bij Excelsior winnen”, aldus Kuyt.

