Lyon gelooft nog in finale EL: Tegen Ajax gaan we stunten

Aanvaller Lacazette maakt wel deel uit van de selectie, die tevens liet weten te geloven in een miracle tegen Ajax komende donderdag. Toliso speelde tegen Ajax nog de volledige wedstrijd, maar ploeggenoot Genesio vindt het een goede zaak dat hij tegen Nantes rust krijgt. 'Hij heeft al een tijd last van spierklachten. Het is beter dat hij zijn rust pakt, zodat hij klaar is voor donderdag.'

De wedstrijd tegen Ajax kwam voor Lacazette te vroeg, die even mocht meedoen maar geen rol van betekenis kon spelen. 'De medische staf heeft hem sneller kunnen oplappen dan verwacht. We moeten nog beslissen hoe lang hij zondag kan spelen.'

Genesio liet weten dat het belangrijk is dat Lyon de vierde plek in de Franse competitie veilig gaat stellen, 'We moeten het verlies verwerken en ons weer focussen op de competitie. Het eerste wat je moet doen om een wonder te verrichten is erin geloven. Tegen zowel Roma als Besiktas hebben we heel veel kansen gecreëerd, dus we weten dat het mogelijk is.'

Genesio heeft zijn ploeggenoten dan ook gevraagd het koppie nog niet te laten hangen, 'We hebben in het verleden al vaker wonderen verricht. De eerste drie tegendoelpunten ontstonden allemaal door individuele fouten. In verdedigend opzicht zal de hele ploeg zich moeten verbeteren. Dat is een kwestie van volwassenheid en het spel lezen. In de return zullen we er alles aan moeten doen om te winnen.'

