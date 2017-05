16 uitspraken van Van Hanegem

1. “Die scheids heeft de conditie van een wijkagent”

2. “Of ik nog iets opgestoken heb op de trainerscursus? Ja, een paar sigaretten.”

3. “Roken is slecht. Vooral voor de gordijnen.”

4. “Als speler hoefden ze me na een doelpunt nooit achterna te rennen. Daar had ik de snelheid niet voor.”

5. “Dat voetballers nu harder lopen dan vroeger? Als ze weinig hersens hebben, moeten ze harder lopen!”

6. “Ik heb op de trainerscursus wel een paar moeilijke woorden gehoord. Ik heb ze maar niet genoteerd, want anders zouden m’n vingers in de knoop zijn geraakt.”

7. “Wat ik doe als Dick (Advocaat, red.) en ik het niet eens zijn over de opstelling? Dan sla ik hem neer. Hoe ik dat bedoel? Gewoon, dan tik ik hem neer. Die kleine kan ik wel hebben. Met Rijkaard was een ander verhaal geweest”, aldus Van Hanegem, die van 2002 tot en met 2004 assistent-bondscoach was van Dick Advocaat bij het Nederlands elftal, destijds.

8. “Een bal is een bal. Ze zijn allemaal rond, de rest is lulkoek.”

9. “Toen Thijs Libregts trainer van Feyenoord was, speelden we tegen Haarlem, dat bijna onderaan stond. Libregts was 20 minuten bezig om uit te leggen hoe wij de verdediging moesten organiseren, zodat Haarlem niet via een uitval bij het doel van Joop Hiele kon komen. Ik zeg aan het eind van zijn betoog: ‘Meneer Libregts, we spelen toch thuis tegen Haarlem? En wij hebben in ons elftal mensen als Cruijff, Stanley Brard, Michel Valke, Ruud Gullit. Kunnen we niet beter praten over de vraag hoe die bal in het doel van Metgod moet komen?”

10. “Wilfred Genee heeft evenveel verstand van voetballen, als een koe van touwtjespringen!”

11. “Een prof hoort zelfkritisch te zijn. Ik hoor maar weinig spelers zeggen: het was weer niks vandaag. Ze staan onder de douche op te scheppen over de twee goeie dingen die ze in een wedstrijd hebben gedaan.”

12. “Ik heb liever iemand met één heel goed been dan iemand die met allebei een beetje kan. (..) Je hebt een binnen- en een buitenkant, om een bal goed te kunnen trappen heb je geen twee benen nodig.”

13. “Ik moest van die gozert pionnen klaarzetten. Toen het winter werd, kreeg ik ‘t koud en ben ik er maar mee gestopt.”, aldus Van Hanegem over zijn tijd als assistent-trainer van Han Berger bij FC Utrecht (1987-1989).

14. “Ik was niet de snelste, maar ik was nooit te laat.”

15. “Gaat u spelers beter maken?”, aldus een journalist. Van Hanegem: “Nee, dat doet de dokter.”

16. “Ik ben een echte Feyenoorder. En Rotterdam is mijn stad, de Maas mijn rivier.”

