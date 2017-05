Gudmundsson: Lastig verhaal, moet heel veel geduld hebben

Vele supporters balen ervan dat Cocu geen beroep doet op Albert Gudmundsson, maar de spits zelf weet dat hij veel geduld moet hebben. Dit seizoen wist Cocu de IJslander nog niet op te nemen in de selectie van het eerste, terwijl hij bij Jong PSV aan de lopende band scoort.

Vrijdagavond op bezoek bij Achilles'29 scoorde de IJslander opnieuw tweemaal, het 19-jarig talent vindt het dan ook moeilijk om openlijk over de situatie te praten. 'Je moet veel doen om een kans te krijgen bij het eerste elftal. Of ik het begrijp? Het is lastig voor me. Ik moet geduldig blijven.'

Eieren voor zijn geld kiezen

'Ik praat er met Pascal Jansen, de trainer van Jong PSV over. Mijn zaakwaarnemer bespreekt het met onder meer Marcel Brands. Tja, we moeten kijken wat er gebeurt. Natuurlijk moet ik mezelf nog op een aantal vlakken verbeteren. Zoals ik al zei, ik moet geduld hebben. Maar ik moet ook aan mezelf denken, niet alleen aan de club. Ik ga nu nadenken over wat goed is voor mijn carrière.'

