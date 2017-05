Van Marwijk: Europa League bekent meer dan landstitel voor Ajax

En wel met Feyenoord, waar hij de UEFA Cup destijds nog mee won door in de finale Borussia Dortmund met 3-2 te verslaan in de eigen Rotterdamse Kuip. In 2002 wist een Nederlandse club voor het laatst een Europese prijs te winnen en Ajax is daar nu heel dichtbij om dat ook te gaan doen.

In 2002 wist Feyenoord wel een Europese prijs te pakken, maar greep daarnaast langs alle prijzen dat seizoen. Ajax kan dat dit seizoen ook gaan presteren. Tegenover de NOS laat Van Marwijk weten dat zowel in Europa als in de Eredivisie presteren niet samengaat voor Nederlandse ploegen, 'Het is makkelijk om naar een excuus te zoeken, maar toen wij de UEFA Cup wonnen, heeft het bij ons wel parten gespeeld. Met name qua blessures.'

Liever Europese prijs dan landstitel

'Je merkt het nu ook aan Ajax. Daar zeggen ze nu: liever een Europese prijs dan de landstitel. Een dubbele prijs winnen is wel heel veel gevraagd voor een Nederlandse club.'

