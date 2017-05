KNVB: 'Vuurwerkbom bij FC Den Bosch is pure schande'

Na een halfuur spelen in de eerste helft viel er een vuurwerkbom vlak bij de ballenjongen van FC Den Bosch, deze ging tot tranen toe naar de andere kant om van de schrik te bekomen. De wedstrijd werd stilgelegd en het publiek tot kalmte gemaant. 'Het is verschikkelijk wat er is gebeurt,' liet de KNVB via de NOS weten.

'Het is te vroeg om te praten over maatregelen. We willen eerst weten wat er is gebeurd en wat er is gedaan door de club tegen degenen die met vuurwerk gooiden. Ze moeten zorgen dat ze die mensen een stadionverbod geven.'

De KNVB gaat ook contact zoeken met de ballenjongen die erg is aangedaan door het incident. 'Jens is vanzelfsprekend geschrokken en aangedaan. Buiten een piepje in zijn oor heeft hij gelukkig nergens last van.'

