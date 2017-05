De aanvaller uit Burkina Faso speelt de ene week de sterren van de hemel en de andere week is er geen goede bal door hem geraakt. De buitenspeler van Ajax heeft wellicht niet genoeg kunnen overtuigen.

'Ja ik ga terug naar Chelsea, Na het seizoen ga ik terug, gesprekken voeren met de mensen daar en zien wat het plan is,' liet de aanvaller weten in gesprek met Ajax TV.

'Er zijn fantastische momenten geweest en ups en downs. Ik denk dat er voor mij geen grote down is geweest. Ik heb me altijd goed gevoeld sinds ik hier ben. Natuurlijk is er kritiek geweest. Mensen die zeggen: je scoort niet genoeg, je doet dit niet, je doet dat niet. Maar dat overkomt iedereen,' aldus Traore over zijn jaar in Amsterdam.

Reageer op Traoré laat er geen gras over groeien: 'Ja ga terug naar Chelsea'