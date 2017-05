Kuyt beslist pas na binnenhalen titel wat hij volgend seizoen doet

'Die vraag, of ik zou stoppen, stelden ze ook toen Feyenoord vorig seizoen voor het eerst na acht jaar de KNVB Beker won. Ik besloot per jaar te bekijken hoe ik me voelde. Nu is de situatie niet anders,' laat Kuyt weten tegenover De Telegraaf. 'Als we de titel veroveren, ga ik daarna pas nadenken over mijn toekomst.'

Feyenoord heeft in de laatste 2 speelronden van de Eredivisie nog drie punten nodig om het landskampioenschap veilig te stellen. Zondag kan het al gebeuren op bezoek bij Excelsior (stadsgenoot).

