In de derby tussen Tottenham en West Ham United, gingen The Hammers er met een 1-0 zege vandoor, waardoor de titeldroom voor Tottenham Hotspur als sneeuw voor de zon verdwijnt. Door het verlies staat Tottenham nu op 4 punten achterstand van koploper Chelsea, wat nog een duel tegoed heeft dit weekend.

Tottenham had het grotendeels balbezit, maar kon geen potten breken. Ook de tweede helft leek het erop dat Tottenham de ban kon breken, maar het doelpunt viel juist aan de andere kant. De openingsgoal gaf The Hammers vleugels, die een 2-0 in de lucht lieten hangen.

Tottenham was nog wel dichtbij de gelijkmaker, maar kon het verlies niet voorkomen. Hierdoor lijkt het voor Chelsea wanneer het dit weekend weet te winnen zo goed als zeker dat de landstitel naar The Blues gaat dit seizoen.

Reageer op Tottenham kan titel vergeten na verlies tegen West Ham United