Bij winst EL door Ajax, eventuele huldiging op museumplein

De Gemeente Amsterdam houdt er stilletjes rekening mee dat wanneer Ajax daadwerkelijk de Europa League wint, er een huldiging kan plaatsvinden op het museumplein in Amsterdam. Burgemeester V.d Laan laat in gesprek met AT5 weten dat hij in overleg is met de hoofdofficier en de commissaris over een eventuele huldiging.

Met de mogelijke huldiging op het museumplein, wil burgemeester V.d Laan de Ajax supporters belonen voor hun goede gedrag. 'Men moet het wel verdienen, als het goed blijft gaan zoals nu het geval is, is een eventuele huldiging mogelijk.'

