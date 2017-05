De huurling van Chelsea lijkt volgend seizoen geen kans te maken op de basis bij de Londenaren, helemaal niet nu het kampioenschap voor het oprapen ligt voor The Blues. Of Traore volgend seizoen ook nog voor Ajax speelt is nog maar de vraag, zijn broer annex raadgever heeft alleen prijsgegeven dat stabiliteit de doorslaggevende factor is voor Traore.

'Bij Chelsea vinden ze hem een speler die uitgeleend moet worden, maar eenmaal uitgeleend is en blijft hij een Chelsea speler. Om een echte stap te maken in zijn carriere moet hij bij een club spelen die in Europa speelt op hoog niveau.'

'Traore heeft een trainer nodig die weet hoe het maximale uit hem te halen.' Bij Ajax is Traore dit seizoen al goed voor 9 doelpunten in 23 duels.

Reageer op Ajacied Traore zoekt stabiliteit en voetbal op niveau