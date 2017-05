Achilles trainer laat frustratie in vrije loop na degradatie

Na afloop met het duel met Jong PSV stuift trainer Eric Meijer de catacombe in, waar hij zich helemaal laat gaan tegenover de plaatselijke media. 'We zijn vanaf dag één achtervolgd door de plaatselijke krant.' De trainer doelt hier op de Gelderlanden. 'Dat kwam er net even uit. We hebben er totaal geen enkele positieve noot van ontvangen, ook niet in de tweede helft van het seizoen. Het zat me het hele seizoen al dwars. Ik heb dat misschien op een verkeerde manier duidelijk gemaakt, maar ik ben het nu wel kwijt.'

Na de 5-1 nederlaag tegen Jong PSV viel het doek definitief voor Achilles, wat hierdoor volgend seizoen een niveau lager uitkomt. 'We zijn vanaf dag één negatief benaderd door De Gelderlander. Dat heeft zich elke week ontwikkeld.'

'We zijn niet vandaag gedegradeerd. We hebben een belabberde eerste helft van het seizoen gedraaid. Na de winterstop hebben we het heel goed gedaan. Ik kan de groep ook niets verwijten. We zitten vanaf dag één in een achtbaan, daar zijn we nu uitgevallen. Het is zuur, maar aan de andere kant verdient de groep na de winterstop een groot compliment. We hebben na de winterstop goed gepresteerd, maar het is niet goed genoeg om in deze klasse te blijven. Dan moeten we onze meerdere erkennen.'

