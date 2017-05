In het duel met Chili zou Lionel Messi zich hebben laten gaan tegenover de grensrechter en hebben gescholden, hierop werd de Argentijn geschorst voor vier duels. Die schorsing is per direct ingetrokken door de FIFA.

De Argentijnse voetbalbond is met succes in hoger beroep gegaan bij de FIFA, waardoor de schorsing van Lionel Messi van de kaart is. De duels met Bolivia en Peru kunnen hierdoor gewoon worden aangetreden met Lionel Messi, die hierdoor zijn ploeg alsnog naar het WK kan leiden.

De FIFA heeft laten weten dat er niet genoeg bijwijs is om Messi langer geschorst te houden, waardoor de Argentijn vrij is om weer te spelen voor de nationale ploeg van Argentinie. Ook de negenduizend euro boete is geschrapt.

Reageer op Lionel Messi niet langer geschorst voor Argentinië