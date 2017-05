AZ legt jeugdtalent vast tot 2020 en behoedt hem voor te vroeg vertrek

Er werd jacht gemaakt op het 16-jarig talent van AZ, maar de club heeft hem weten te behoeden voor een vroegtijdige overstap naar het buitenland. Waar Myron Boadu voor OF de A1 uitkomt of het beloftenelftal van AZ, komt Myron Boadu altijd tot scoren in hogere elftallen.

In 6 van de 9 wedstrijden bij Jong AZ wist Myron Boadu al tot scoren te komen, waardoor hij inmiddels door vele clubs in de gaten wordt gehouden. AZ heeft goed en snel gehandeld door zijn contract tot medio 2020 vast te leggen.

'Wij hebben een plan met hem en praten daarover. Alles zal gericht zijn op een doorbraak in AZ 1. Hij laat zich niet snel gek maken, volgens mij. En we weten allemaal dat dat best lastig is in de voetbalwereld van nu,' aldus de directeur van AZ.

