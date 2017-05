Bosz: Grotendeel van Ajax blijft compleet volgend seizoen

Ajax heeft dit seizoen dan de landstitel in de Eredivisie misgelopen, maar het succes in Europa kent haar grenzen niet. Ajax is dichtbij de finale van de Europa League, wat inhoudt dat Europese topclubs de spelers van Ajax in de gaten houden. Zo worden Kasper Dolberg, Davy Klaassen en Davinson Sanchez al enige tijd in verband gebracht met een eventuele transfer.

In gesprek met De Telegraaf laat Bosz weten: 'Het grootste gedeelte van de spelers zal blijven. Daar ga ik vanuit. Wat volgend seizoen dan scheelt, is dat ze de filosofie achter de manier van spelen kennen, waardoor we meteen op de details kunnen gaan zitten. Terwijl ik nu in het begin alleen met de grote zaken ben bezig geweest.'

'Wat ik nu zie, is dat de jongens goed kunnen voetballen, maar er is wel iets aan toegevoegd. Ik noem het een winnaarsmentaliteit, het overleven. Dat hebben we met tien man bij Schalke 04 gedaan, terwijl we al bijna dood en begraven waren.'

'Tegen Olympique Lyon zag ik het en zelfs bij PSV heb ik het de tweede helft gezien. Het is een kwaliteit die je in de top nodig hebt en wij hebben die.'

