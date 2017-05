Overname Roda JC door clubicoon Hendriks gevreest

Korotaev is al maandenlang niet meer bij Roda gesignaleerd of de club heeft al lang niets meer van hem vernomen, totdat donderdag het nieuws naar buiten kwam dat hij in de gevangenis zit. Clubicoon Nol Hendriks maakt zich grote zorgen om de toekomst van de club.

'De club zit in een heel moeilijke fase. Er zijn al zoveel onzekerheden en daar komt dit nog eens bij. Roda JC moet met vier scenario’s werken. Eredivisie met of zonder Korotaev en Jupiler League met of zonder Korotaev,' aldus Hendriks in gesprek met De Telegraaf.

'Bij een deal met Korotaev was sprake van een begroting van 20 miljoen euro, maar als hij niet instapt en het wordt Jupiler League dan zal de begroting, denk ik, dichter bij de 5 dan bij de 10 miljoen euro liggen. En dan is er ook nog eens geen trainer voor komend seizoen en geen technisch directeur. Om het positief te zeggen: er ligt een grote uitdaging.'

