Atletico ziet in Lacazette prima opvolger Griezmann

Rekening houdend met het vertrek van Griezmann moet Atletico op zoek naar een nieuwe goaltjesdief, de naam van Alexandre Lacazette gaat rond in Madrid. 'We praten al twee jaar met Atlético Madrid over hem, dit is dus niet helemaal nieuw,' laat de voorzitter van de Franse club Lyon weten.

'We hebben nu inderdaad weer gesproken en daar ga ik het vrijdag met Alexandre over hebben, op zijn eigen verzoek en dat van zijn zaakwaarnemers.' De 25-jarige Lacazette blijkt dit seizoen in bloedvorm, in 41 officiele duels scoorde hij 31 keer. Hier komen er 24 uit 27 in de competitie uit. Het contract van Lacazette loopt nog door tot medio 2019.

