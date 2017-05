Daley Blind kijkt reikhalzend uit naar Europa League finale tegen Ajax

Van 1998 tot 2014 speelde Blind bij Ajax, waar hij al de jeugdopleiding doorliep. Hij is maar wat trots dat hij wellicht zijn oud werkgever kan treffer in de finale van het Europa League toernooi. 'Ik heb natuurlijk gekeken, het is fantastisch resultaat, ze speelden ook goed,' aldus Blind die reageert tegenover FOX of hij de zege van Ajax heef gezien op Lyon.

Dat Ajax het dit seizoen zo goed doet op Europees vlak stemt hem meer dan tevreden. 'Ik ben blij om Ajax zo te zien. De sfeer in Amsterdam is fantastisch, dan blijf ik Amsterdammer en ben ik ook wel trots', geeft hij eerlijk toe. Door de resultaten op de velden is het zomaar mogelijk dat Ajax en United in Stockholm strijden voor het zilverwerk op 24 mei. 'Het zou fantastisch zijn om tegen ze te spelen in de finale.'

Man United moet volgende week met Celta afrekenen, waar donderdagavond met 1-0 van werd gewonnen door een rake vrije trap van Rashford. 'Een linkspoot erbij is altijd lastig voor de keeper. Ik kon de vrije trap ook nemen, maar we hebben gezien dat Rashford het ook geweldig kan, ik ben blij dat hij scoorde.'

Blind kijkt dan ook tevreden terug op het duel, '0-1 winnen in een uitwedstrijd, dat is een goed resultaat.' Volgende week donderdag 11 mei volgt de return, waar in het weekend nog de topper tegen Arsenal op het programma staat.

