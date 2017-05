Een unicum voor Portugal, wat vanaf komend seizoen bij ieder duel een videoscheidsrechter zal hebben. Het is voor het eerst dat Portugal op grote schaal gaat testen met de videoscheidsrechter.

'Officieel is dit nog steeds een test, omdat de videoscheidsrechter pas op z'n vroegst vanaf 2018/19 is toegestaan. De IFAB (het orgaan dat waakt over de spelregels, red.) heeft ons hier echter toestemming voor gegeven,' aldus de voorzitter van de Portugese voetbalbond. 'Voor zover mogelijk zullen wij als bond de kosten voor onze rekening nemen.'

FIFA baas Infantino juicht het expiriment alleen maar aan, 'Hopelijk werkt deze test in het land van de Europees kampioen inspirerend.'

Reageer op BREAKING: Portugal kent vanaf volgend seizoen ook de videoscheids