Koeman belooft Everton trouw: 'Ik ga niet naar Barcelona'

In aanloop naar het duel met Swansea City werd Koeman gevraagd om zijn toekomstbeeld, waar de oud Feyenoord trainer te kennen gaf nog wel bij Oranje en bij FC Barcelona aan het roer zou willen staan. Maar op dit moment komt daar niets van in, want bij Everton ziet Koeman nog genoeg perspectief om aan te blijven. Daarbij komt een overstap te vroeg.

'Het is normaal dat ik vragen krijg over Barcelona. Ambitie is iets menselijks, voor spelers en managers. Maar dat verandert niets aan mijn contract met Everton. Er is geen kans dat ik vertrek voor mijn contract eindigt. Dit is een groot project en ik wil er deel van uitmaken.'

Er is nog genoeg progressie te boeken volgens Koeman, die de top 6 van de Premier League nog acht te halen. 'We hebben laten zien dat we dichtbij zijn, maar niet dichtbij genoeg. De eerste stap is om Europees te spelen. Dat is belangrijk voor de spelers, maar zij willen ook de Champions League in. Het gaat stap voor stap, we zullen zien wat er komend seizoen gaat gebeuren.'

Momenteel is Everton dankzij Man. United (winst League Cup) zeker van deelname aan de Europa League van volgend seizoen.

