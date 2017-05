Met Paul Pogba en Eric Baily aan de aftrap, stelde Mourinho zijn sterkst mogelijke elftal op tegen het Spaanse Celta de Vigo. Het waren de Spanjaarden die de ploeg van Pogba onder druk zette, maar echte kansen kwamen daar niet uit voort.

Naarmate de wedstrijd vorderde, was het United wat de regie over het duel overnamen. Het was dat Celta doelman Sergio Álvarez een aantal keer goed zijn doel schoonhield en United behoedde van scoren.

Na de 0-0 ruststand leek Celta het fitst uit het kleedlokaal te zijn gekomen, maar doelman Romero leek een goede sta in de weg. Halverwege de tweede helft was het een prachtige vrije trap van Rashford wat United de leiding gaf, wat daarna via Lingard nog verder had kunnen uitlopen.

Het leek erop dat Celta nog wel even aanzette, maar enkele speldenprikjes was het gevaar. De enige smet op de zege van United was de blessure van Young, die kort voor het einde uitviel.

Het lijkt er alles van weg te hebben dat op 24 mei de tegenstander van Ajax het team van Mourinho gaat worden in Stockholm.

Reageer op Man. United dichtbij EL finale na 0-1 zege op Celta de Vigo