Strootman krijgt geen gehoor bij Italiaanse bond en blijft geschorst

Door de rode kaart is Strootman geschorst voor minimaal 2 duels, maar de Nederlander wilde zijn kaart aanvechten bij de Italiaanse bond. Maar Strootman en AS Roma hebben pech, want de Italiaanse bond wil de kaart van Strootman niet seponeren.

Door de NEE van de Italiaanse bond blijft de schorsing van Strootman dus staan, waardoor hij het duel met AC Milan en Juventus mist.

