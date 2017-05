Berghuis haalt zijn gram: Ajax maar roepen, maar uiteindelijk niet

Tot op het moment dat Ajax het Duitse Schalke04 uitschakelende in de kwartfinale van de Europa League, het had daar wel de verlenging voor nodig. Eenmaal terug in Nederland stond de topper tegen PSV op het programma, die Ajax verloor met 1-0. 'Het is wel een beetje overmoedig als je drie dagen na het succes tegen Schalke 04 in actie moet komen tegen PSV en je roept dat je na het weekeinde bovenaan staat.'

'Er is natuurlijk naar gevraagd, maar toch,' aldus Berghuis in gesprek met het Algemeen Dagblad. Zondag kan Feyenoord voor het eerst sinds 1999 weer kampioen worden als het weet te winnen op bezoek bij Excelsior. 'We hebben nu twee matchpoints, we moeten er eentje verzilveren.'

'En het liefst meteen de eerste natuurlijk. We gaan zondag een kampioenswedstrijd spelen. Mooier is er toch niet?'

