Gullit laat weten: Ik wordt assistent van Advocaat bij Oranje

Gullit laat weten in gesprek met de NOS dat alleen de puntjes nog op de I moeten worden gezet, 'Hangt er vanaf wanneer Dick instapt.' Oranje zal op 31 mei pas haar eerste oefenduel spelen, maar of Advocaat dan al van de partij is is nog maar de vraag. Hij is met zijn Fenerbahce nog in de race voor de beker in Turkije.

Advocaat stond al 3 periodes bij de KNVB op de loonlijst, in 1994 haalde hij met Oranje de kwartfinale, maar toen lag hij al met Gullit in de klinch.

