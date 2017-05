Ziyech motor van Ajax tegen Lyon en was goed voor drie assists

De Marrokaan was goed voor maarliefst drie assists in het duel tegen Lyon, waar hij zichzelf goed op de kaart zette. 'Zulke wedstrijden kosten veel kracht, Maar toch, met dat publiek erachter voel je het haast niet. In de laatste vijf minuten kreeg ik lichte kramp. Dan voel je het wel, maar dan moet je door op het tandvlees,' aldus Ziyech na afloop tegenover FOX Sports.

'Het was wel een lekkere avond, ja. In dienst van het team spelen is extra mooi. Het was wel makkelijk voetballen, al moet je altijd op je hoede zijn. Ze glippen er zo tussenuit. André (Onana, red.) pakt een goede bal één tegen één. Ze kwamen er nog wel een paar keer uit zonder echt gevaarlijk te worden.'

De 4-1 zege had volgens Ziyech nog hoger kunnen uitvallen, 'We hebben genoeg kansen gehad. Het is jammer dat we er niemand meer hebben gemaakt’, stelde de spelmaker. Daarom is het volgens Ziyech ook nog niet beslist. 'We moeten niet te vroeg juichen.'

