Ajax doelman Onana bedankt fans: Zege was voor hun

Na het mirakel in de vorige ronde, toen het Duitse Schalke 04 werd uitgeschakeld, was het nu de beurt aan Lyon, wat een flinke pak slaag kreeg van de Amsterdammers. In gesprek met AJAX TV liet Onana weten dat het een avond was om niet gauw te vergeten.

Onana had op voorhang niet gedacht dat het mogelijk was om Lyon te pakken, 'Lyon heeft goede spelers, maar zoals we vandaag speelden kunnen we van iedereen winnen. We speelden echt heel goed.' De reflexen van de voormalige Barcelona-keeper, hielden Ajax meer dan eens op de been. Slechts één keer hoefde Onana de bal uit het net te halen na een poging van Mathieu Valbuena. 'Daar sta ik ook voor. Op die momenten moet ik er voor de ploeg zijn.'

Na afloop werden de Ajax spelers massaal toegezongen door het thuispubliek, maar Onana wil nog niet te ver op de zaken vooruit lopen. 'Het blijft lastig in Lyon. We moeten ook laten zien dat we geleerd hebben van de uitwedstrijd tegen Schalke.'

'De supporters waren vandaag ook echt geweldig. Ze schreeuwen ons echt naar voren, helpen ons als het moeizamer gaat. Ik houd er daarom van thuiswedstrijden te spelen.'

