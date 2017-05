Ajax gooit hoge ogen in internationale media na winst op Lyon

Door het sprankelende spel van de Ajacieden, heeft de club internationaal weer een hoop te vertellen. De Franse kranten zijn lovend over Ajax en schrijven dat Lyon een pak slaag kreeg en 'complètement craqué.'

De BBC was voornamelijk lovend over assistkoning Hakim Ziyech, 'Hij is de eerste speler in de geschiedenis van de Europa League die drie assists levert in de halve finale of finale. Hij was het middelpunt van alles wat goed was aan Ajax.'

Het Duitse BILD kopte: 'Ajax jonkies spelen Lyon zoek, De ploeg van Peter Bosz kan historie schrijven. Het zou de eerste titel zijn sinds de Champions League-overwinning van 1995! Patrick Kluivert, Edgar Davids en Marc Overmars waren toen de sterren. Nu zijn dat Bertrand Traoré, Kasper Dolberg en Amin Younes.'

Volgende week donderdag 11 mei is de return in Lyon, waar voor Ajax dan de stap gezet kan worden richting de Europa League finale in Stockholm op 23 mei.

