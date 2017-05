Monaco coach Jardim steekt Buffon veren in reet na geweldig optreden

De finale lijkt in zicht voor de Italiaanse grootmacht, waar doelman Buffon een continue sta in de weg was voor de Monagasken woensdagavond. 'Juventus kreeg drie kansen en ze scoorden twee keer. Wij hadden ook drie kansen, maar scoorden niet. Buffon produceerde twee of drie prachtige reddingen. Het kwam door hem dat we niet hebben gescoord,' liet een lovende Jardim na afloop weten.

Opnieuw finale haalbaar

Juventus wist opnieuw de nul te houden in het kampioenenbal, dat is al de zesde opeenvolgende keer voor de ploeg uit Turijn. Die finale lonkt nu voor de Serie A koploper. 'Ik heb mijn spelers gezegd dat we erin moeten blijven geloven. Ook al hebben we maar 5 procent kans om door te gaan.'

Monaco op rand van uitschakeling

Zaterdag moet Monaco naar Nancy en moet het winnen om nog in de race te blijven voor het landskampioenschap. 'Als we die wedstrijd winnen, hebben we meer motivatie voor de return tegen Juventus,' aldus Jardim.

