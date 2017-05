Koeman spreekt duidelijke taal: Droom is nog ooit bij Barca en Oranje

Koeman wil er niet te veel omheen draaien, maar zijn droom om nog eens aan het roer te staan bij FC Barcelona en/of Oranje zit nog steeds in zijn hoofd. In gesprek met Sport laat hij weten: 'De eerste is om mijn land te coachen, Nederland. Dat was al mogelijk geweest, maar mijn contract bij Everton hield het tegen. Mijn andere droom is om ooit trainer te worden van Barcelona.'

Koeman is in zijn debuutseizoen bij Everton opnieuw goed bezig en weet ook hier Europees voetbal af te dwingen. 'We zijn met een sterk en spannend project bezig en we willen ons komende zomer zo goed mogelijk versterken om volgend seizoen de Champions League te halen.'

Koeman hoopt dan ook dat een stap naar Spanje niet helemaal uitgesloten lijkt voor het toekomstbeeld, 'In het voetbal kan er altijd ergens over gepraat worden." Eén club hoeft in elk geval niet te bellen. "Ik zou nooit trainer worden van Real Madrid. Ook al heb ik respect voor hun ploeg en Real als instituut, het is onmogelijk.'

