Davy Klaassen: Het stadion was gewoon uitzinnig, geweldig dit

De thuissupporters sleepte Ajax door het duel, 'Ik vind dat we op het begin niet goed speelden, maar daarna vlogen we erop. Dan kunnen we daarna ook nog eens goed spelen,' liet Klaassen weten in gesprek met RTL7.

'Het is gewoon een gekkenhuis hier, zeker met Europese wedstrijden. Ik denk dat het hele stadion de wedstrijd staand heeft bekeken. Ik denk dat zij op een gegeven moment denken, we moeten iets gaan doen. Dan krijgen zij ook een paar kansen maar wij meer. Ik denk dat het nog niet gespeeld is, maar volgende week moeten we goed voor de dag komen. Zij zullen er gelijk vol op gaan.'

Return in Lyon

Of Ajax al in de finale staat vindt Klaassen lastig te zeggen, 'Makkelijk om te zeggen dat je het niet moet weggeven. Maar daar gaan we weer naar kijken en dan gaan we vol gas geven.'

