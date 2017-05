Feyenoord fans kijken vol verwondering naar machtig Ajax in Europa League

In heel Nederland volgde de voetbalfans de wedstrijd van Ajax in het heenduel van de halve finale Europa League. Waar de ene leider na de andere leider zijn kwaliteiten toonde tegen het Franse nietige Lyon.

Oud Ajacied Babel reageerde op twitter dat hij genoot hoe De Ligt de goalgetter Lacazette in zijn broekzak had. Maar de Rotterdammers kunnen aankomend weekend naar het kampioenschap toeleven, maar laten horen dat het Nederland voetbal in Europa ook belangrijk is en leven mee met de Ajacieden.

