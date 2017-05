Ajacied Ziyech schrijft unieke cijfers in Europa League

Ajax wist woensdagavond met 4-1 te winnen van Olympique Lyon in het eigen Johan Cruijff Stadion, waar Hakim Ziyech driemaal de aangever was bij een doelpunt. Een unieke prestatie, nog nooit kon iemand in de halve finale zichzelf zo vaak op het scoreformulier zien als aangever.

De 1-0, de 3-0 en 4-1 kwamen van Traore, Younes en nog eens Troare, waar Ziyech bij alle drie de doelpunten de aangever was.

